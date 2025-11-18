Мир
21:30, 18 ноября 2025Мир

На Западе допустили перевод части украденных соратником Зеленского денег в Россию

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Западное издание The Economist допустило, что часть денег, украденных соратником президента Украины Владимира Зеленского Тимуром Миндичем, могла быть переведена в Россию.

В публикации уточняется, что по делу о коррупции зафиксировано хищение как минимум 100 миллионов долларов у государственной атомной компании «Энергоатом».

«Часть украденных денег, по всей видимости, была переведена в Москву. Часть средств была выделена на строительство четырех роскошных вилл под Киевом», — заявили журналисты.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило предпринимателя Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского», в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Кроме того, в расследовании фигурируют экс-министр энергетики, министр юстиции Герман Галущенко и действующий министр энергетики Светлана Гринчук.

