Наталия Орейро рассказала о съемках в Карелии

Актриса Наталья Орейро призналась в любви Карелии после съемок в регионе

Уругвайско-аргентинская звезда культовых сериалов Наталия Орейро рассказала о своем отношении к российским морозам и съемках в пещерах в Карелии. Ее слова передает 5-tv.ru.

«Я когда-то ехала по Транссибирской магистрали в -35, в Карелии не так холодно. Мы тепло одевались. Там очень красиво, особенно меня поразила пещера, где мы танцевали, она была в форме сердца», — рассказала Орейро.

Также Наталья поделилась своими впечатлениями о путешествии на старинном поезде «Русский». «Я привезла с собой много шунгита — это такие защитные камни в Карелии», — добавила она.

Ранее стало известно, что Наталья Орейро рассказала, что была поражена тем, как бережно здесь относятся к культуре и традициям. По словам артистки, именно это делает российское кино особенным и узнаваемым.