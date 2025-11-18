Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:45, 18 ноября 2025Культура

Наталия Орейро рассказала о съемках в Карелии

Актриса Наталья Орейро призналась в любви Карелии после съемок в регионе
Андрей Шеньшаков

Фото: Carlos Alvarez / Getty Images

Уругвайско-аргентинская звезда культовых сериалов Наталия Орейро рассказала о своем отношении к российским морозам и съемках в пещерах в Карелии. Ее слова передает 5-tv.ru.

«Я когда-то ехала по Транссибирской магистрали в -35, в Карелии не так холодно. Мы тепло одевались. Там очень красиво, особенно меня поразила пещера, где мы танцевали, она была в форме сердца», — рассказала Орейро.

Также Наталья поделилась своими впечатлениями о путешествии на старинном поезде «Русский». «Я привезла с собой много шунгита — это такие защитные камни в Карелии», — добавила она.

Ранее стало известно, что Наталья Орейро рассказала, что была поражена тем, как бережно здесь относятся к культуре и традициям. По словам артистки, именно это делает российское кино особенным и узнаваемым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша обвинила украинцев во взрыве железной дороги

    Возлюбленная Тимати рассказала об облысении после родов

    Стало известно об интенсивных многодневных атаках ВС России на Одесскую область

    Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»

    Жители российского города остались без тепла из-за аварии

    Загоревшийся в Африке самолет с министром попал на видео

    Оглашен приговор отравившему 43 студентов-юристов на банкете в российском ресторане

    Звезда «Молодежки» прокомментировал свое отсутствие в продолжении сериала

    В России нашли уникальные алмазы

    Назвавшую тварями помогающих бойцам СВО волонтеров россиянку наказали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости