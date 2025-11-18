Названа главная цель армии России в боях на востоке Запорожской области

Военный аналитик Полетаев: Главная цель армии России — полное истощение ВСУ

Наступление армии России на востоке Запорожской области — лишь одно из многих, которые призваны добиться полного истощения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

Аналитик не согласился с идеей, высказанной многими российскими и украинскими военными экспертами, что продвижение к Днепру представляет для России большую ценность, нежели на других участках фронта.

Он полагает, что российское командование ставит своей задачей не освобождение конкретных населенных пунктов, а каскадное обрушение украинской обороны на всей ее протяженности.

«Именно поэтому мы наступаем на семи-восьми разных участках сразу. (...) Насколько Украина близка к этому моменту, доподлинно сказать нельзя. Но в этом смысле запорожское направление для России ничем не лучше сумского или волчанского», — отметил Полетаев.

Наступление армии России на востоке Запорожской и юго-востоке Днепропетровской областей началось в конце октября, когда командование ВСУ перебросило большую часть обороняющей этот район группировки под Красноармейск (Покровск) и Купянск. Добиться своих целей Киев не сумел: российские войска продолжают продвигаться на всех этих направлениях сразу.