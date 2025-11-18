Наука и техника
Названо время первого полета истребителя Су-75 Checkmate

Летчик Богдан: Первый полет Су-75 Checkmate состоится в начале 2026 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Начальник летной службы компании «Сухой» Сергей Богдан в эфире Первого канала назвал время первого полета истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate.

По его словам, полет состоится в начале 2026 года, самолет уже находится в цеху и дорабатывается.

«Поэтому, с Божьей помощью, должно состояться достаточно скоро», — сказал летчик.

В октябре обозреватель американского издания National Security Journal Рубен Джонсон заметил, что недавно распространившееся в сети «новое фото» указывает на предстоящие летные испытания российского перспективного легкого истребителя пятого поколения Су-75.

