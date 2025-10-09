Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:01, 9 октября 2025Наука и техника

«Новое фото» российского Су-75 вызвало переполох в США

NSJ: Новое фото российского истребителя Су-75 вызвало переполох в США
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Пресс-служба ОАК

Недавно распространившееся в сети «новое фото» указывает на предстоящие летные испытания российского перспективного легкого истребителя пятого поколения Су-75. Об этом пишет обозреватель американского издания National Security Journal (NSJ) Рубен Джонсон.

«Появление предполагаемых фотографий российского истребителя Су-75 вызвало переполох в сообществе боевой авиации. На снимках, по всей видимости, запечатлена подготовка летного прототипа к летным испытаниям на взлетно-посадочной полосе», — говорится в публикации.

Джонсон признал, что снимок Су-75 вызвал большой интерес в сети, однако «фотографии» нового самолета появлялись и в 2024 году. «В то же время в интернете были опубликованы очень размытые кадры с большого расстояния, на которых был запечатлен самолет, находящийся слишком далеко в небе, чтобы его можно было идентифицировать», — пишет обозреватель.

По оценке автора, в поставках Су-75 может быть заинтересована Белоруссия, с которой Россия могла бы наладить совместное производство данных боевых самолетов.

Материалы по теме:
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022

В мае РИА Новости со ссылкой на компанию «Рособоронэкспорт» сообщили, что Россия предложит Белоруссии совместно производить перспективный легкий истребитель пятого поколения Checkmate, также известный как Су-75, и продвигать его на внешних рынках.

В ноябре генеральный конструктор — заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков заявил, что агрегаты для перспективного однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 находятся в высокой стадии проработки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали причину желания Трампа передать Украине Tomahawk

    Трамп раскрыл детали договоренностей Израиля и ХАМАС

    Трамп объявил о подписании Израилем и ХАМАС первой части мирного плана

    Женщина вдохновила любовника расправиться с ее мужем ради страховых выплат

    «Новое фото» российского Су-75 вызвало переполох в США

    Психолог назвала неожиданный плюс секса по расписанию

    Лавров заявил о необходимости пересмотреть функционал российских сил в Сирии

    Дипломат прокомментировал слова Меркель о причинах СВО

    Экс-судью Верховного суда России назначили на должность без опыта работы

    В США заявили о важности диалога с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости