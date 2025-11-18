Непристойный образ популярной певицы во время исполнения гимна США вызвал споры в сети

Популярная американская певица Карина Пасьян исполнила гимн США на футбольном матче в Испании и вызвала споры в сети. На комментарии в соцсети X обратило внимание издание New York Post.

34-летняя знаменитость выступила перед публикой в черном мини-платье с глубоким-вырезом, отказавшись от бюстгальтера. Кроме того, на ней были капроновые чулки, кожаные туфли на шпильках и полупрозрачные перчатки длиной выше локтя.

Образ поп-исполнительницы вызвал неоднозначную реакцию у футбольных болельщиков. Некоторые из них сочли его непристойным. «Она прекрасно исполнила гимн США, но почему она оделась как проститутка?», «Наряд был неуместен, но голос у нее был прекрасный», «Почему она одета как танцовщица кабаре?», «Кто так одевается, чтобы петь национальный гимн? Позор», — возмущались юзеры.

В августе французская блогерша и модель Мэри, более известная по никнейму @marie.bombshell, продемонстрировала полуголый образ для пляжной вечеринки и смутила пользователей соцсети.

