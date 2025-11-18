Новую форму российских стюардесс сравнили с мрачными робами разнорабочих

Еще одна стюардесса авиакомпании S7 примерила новую форму для полетов и вызвала споры в сети. Ролик она опубликовала на своей странице @madelinka_d.r в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видео автор сначала показывает старую униформу, а затем примеряет обновленную — кофту, юбку, брюки и платье черного цвета с зелеными вставками на плечах и воротнике. Публикация набрала тысячи лайков и сотни комментариев, однако не всем пользователям одежда пришлась по вкусу.

Некоторые юзеры сравнили новую форму S7 с мрачными робами разнорабочих. «Совсем не нравится новая форма. Боже, мужчинам она вообще не идет! Старая была жизнерадостной!», «Мне больше старая нравилась!) она веселее», — писали пользователи. Другие же отметили, что это лучшее решение, благодаря которому бортпроводники теперь выглядят стильно и чувствуют себя комфортно.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания S7 разрешила бортпроводницам носить кроссовки на борту. Последний раз дресс-код для сотрудников меняли в 2013 году. Нововведения вызвали споры среди путешественников.

