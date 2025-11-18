Силовые структуры
Обокравшие церковную лавку в российском регионе подростки попали на видео

В Ленобласти задержали подростков, обокравших церковную лавку
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Ленобласти задержали подростков, обокравших церковную лавку. Об этом сообщает Telegram-канал «78».

На видео ночью 14 ноября трое подростков проникли на территорию храма в деревне Хиттолово. Сначала они пытались взломать дверь в церковь, но у них не получилось это сделать. Один из мальчиков в поисках другого входа полез по строительным лесам. После двое из них вскрыли дверь в лавку и пошли искать ценности, а третий остался на улице следить за обстановкой. Внутри подростки обнаружили и забрали с собой сейф с 29 тысячами рублей.

Сотрудники полиции оперативно выявили и задержали двух 15-летних юношей. На допросе они рассказали, что пошли на преступление после распития алкоголя со знакомым. У одного из задержанных уже оказалась судимость за грабеж и кражу.

Рецидивиста отпустили под подписку о невыезде, а его друга — под обязательство о явке. Третьего соучастника разыскивают. Родители привлечены к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в российском регионе серийный грабитель совершил ошибку и попался.

