Оглашен приговор отравившему 43 студентов-юристов на банкете в российском ресторане

В Екатеринбурге суд приговорил шеф-повара после отправления выпускников ВУЗа
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Екатеринбурге суд приговорил к ограничению свободы на год шеф-повара «Ричмонд Рест», допустившего отравление 43 студентов Института прокуратуры Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) во время выпускного. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

Мужчину признали виновным по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

По версии следствия, осужденный допустил нарушения на пищеблоке ресторана, в результате чего на банкет в кафе «Версаль» была поставлена некачественная продукция.

В период с 11 по 12 июля этой едой отравились 43 человека, 23 из них получили легкий вред здоровью. У потерпевших обнаружили сальмонеллез.

