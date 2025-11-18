Россия
Военкор заявил о возможном удалении органов у российских военных в плену на Украине

У находящихся в украинском плену бойцов Вооруженных сил России (ВС) могут вырезать внутренние органы. О возможном удалении внутренних органов у российских бойцов стало известно из публикации военкора Дмитрия Стешина Telegram.

Журналист опубликовал ссылку на связанный с обменным процессом канал «Угрожаемый период», в котором приводится история одного из возвращенных из плена бойцов ВС России — утверждается, что в плену он был еще жив, однако домой вернули лишь тело. Причиной смерти называется обширная кровопотеря. Судя по выложенной фотографии, на теле военного остался надрез, который авторы канала называют застарелым, из чего делается вывод, что в плену у бойца могли вырезать какой-то орган.

«Бандеровцы забирают органы у наших пленных. Нет слов. Но нет и удивления», — заявил военкор Стешин.

Ранее сообщалось о смерти не менее 26 российских военных в украинском плену. Утверждается, что пленные могли подвергаться пыткам.

