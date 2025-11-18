Путешествия
18:03, 18 ноября 2025Путешествия

Парализованный путешественник решил преодолеть на лыжах сотни километров в Антарктиде

Парализованный альпинист Эдвардс поборется за мировой рекорд на Южном полюсе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: @darrenedwards_adventurer

Парализованный путешественник поборется за звание мирового рекордсмена, преодолев сотни километров в Антарктиде. Об этом сообщило издание The New York Post.

35-летний Даррен Эдвардс из Великобритании был опытным альпинистом, но лишился возможности ходить, сорвавшись с горы во время скалолазания в Северном Уэльсе в августе 2016 года. Теперь он решил преодолеть 222 километра на лыжах и добраться до Южного полюса. Для своего похода он использует сани и короткие лыжные палки. Путешествие мужчина начнет в декабре.

Уточняется, что прежде мировой рекорд по прохождению дистанции в сидячем положении на лыжах на Южном полюсе составлял 111 километров. «Для меня приключения стали своего рода спасением, и я просто продолжал испытывать себя и доказывать, что могу добиться многого, даже несмотря на свою травму», — сообщил Эдвардс.

Ранее мужчина решил объехать все страны мира из-за психического расстройства и установил рекорд. Последней страной туриста стала Северная Корея.

