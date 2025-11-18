Парень спустя годы одним жестом отомстил школьному хулигану

Пользователь Reddit с ником WriterWri рассказал о том, как ему удалось спустя годы отомстить школьному обидчику одним жестом. По словам парня, хулиган постоянно задирал его из-за лишнего веса.

«Вернулся в свой родной штат, чтобы помогать семье, и увидел спортсмена из старшей школы, который дразнил меня из-за отсутствия пресса. Я встретил его в магазине, и теперь он примерно такой же ширины, как и высоты, а я, напротив, — в отличной форме», — написал автор.

Встретившись взглядом с повзрослевшим задирой, WriterWri дважды сильно ударил себя по животу кулаком, продемонстрировав тем самым свой отличный пресс. Выражение лица его давнего обидчика, по словам автора, было «просто потрясающим».

