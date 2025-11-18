Интернет и СМИ
Интернет и СМИ
Парень спустя годы одним жестом отомстил школьному хулигану

Фото: Piyawat Pansirimongkonkun / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником WriterWri рассказал о том, как ему удалось спустя годы отомстить школьному обидчику одним жестом. По словам парня, хулиган постоянно задирал его из-за лишнего веса.

«Вернулся в свой родной штат, чтобы помогать семье, и увидел спортсмена из старшей школы, который дразнил меня из-за отсутствия пресса. Я встретил его в магазине, и теперь он примерно такой же ширины, как и высоты, а я, напротив, — в отличной форме», — написал автор.

Встретившись взглядом с повзрослевшим задирой, WriterWri дважды сильно ударил себя по животу кулаком, продемонстрировав тем самым свой отличный пресс. Выражение лица его давнего обидчика, по словам автора, было «просто потрясающим».

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как спустя восемь лет после расставания с бойфрендом узнала об итогах своей мести ему. По словам девушки, ее поступок привел к тому, что участок молодого человека облюбовали кошки.

