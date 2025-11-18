Путешествия
03:18, 18 ноября 2025

План «Ковер» ввели в российском регионе

Мельниченко: В Пензенской области введен план «Ковер»
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале сообщил о том, что в регионе введен план «Ковер».

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов действуют с 18 ноября 02:44 по московскому времени.

Временные ограничения также были объявлены в аэропорту Самара (Гагарин), аэропорт по-прежнему не принимает и не впускает самолеты.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали дронами российские города. В Белгородской области в результате атаки начался пожар в коммерческих здания и пострадали люди: сотрудник МЧС и мирный житель. В других регионах, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

