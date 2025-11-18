Моя страна
Полицейский из Чечни вновь стал «Народным участковым» России

«Народным участковым» России стал капитан полиции Рамзан Дадуев из Чечни
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Комсомольская Правда / Youtube

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев объявил победителей юбилейного 15-го ежегодного Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый». Его финальный этап прошел на сайте KP.RU, о результатах сообщает издание.

Так, победителем в этот раз стал капитан полиции Рамзан Дадуев, которого поддержали в финале 560 843 человека (против 364 тысяч в прошлом году, когда он занял второе место). Он получил наибольший индекс доверия жителей Чеченской Республики.

Дадуев награжден медалью МВД России «За боевое содружество», памятным нагрудным знаком МВД России «Победитель Всероссийского конкурса "Народный участковый"» и почетной грамотой. Кроме того, он стал обладателем автомобиля УАЗ «Патриот».

Уточняется, что второе место в конкурсе занял участковый из Малгобека майор полиции Мовсар Бесланович Барахоев. За него жители Ингушетии отдали более 392 тысяч голосов. А почетное третье место досталось участковому уполномоченному отдела МВД России по городу Нефтекамску Айрату Расуловичу Ямалову. Офицера поддержали более 190 тысяч жителей Башкирии.

Ранее сообщалось, что старший участковый уполномоченный полиции Адам Дутаев из Грозного стал победителем XI Всероссийского конкурса «Народный участковый».

    Все новости