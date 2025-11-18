Польша назвала причину невступления Украины в ЕС

Министр обороны Косиняк-Камыш: Украину нельзя принимать в ЕС из-за коррупции

Украину нельзя принимать в Евросоюз (ЕС) в связи с коррупционным скандалом главы государства Владимира Зеленского. С таким заявлением в эфире Radio Zet выступил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, его цитирует ТАСС.

«Это одно из первых условий переговоров о членстве в ЕС — в ЕС не может вступить коррумпированная страна», — сказал глава оборонного ведомства, подчеркнув, что Запад должен настаивать на проведении Киевом надлежащего расследования.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина может вступить в Европейский союз в начале 2030-х годов, если победит коррупцию.