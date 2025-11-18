Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:27, 18 ноября 2025Мир

Польша назвала причину невступления Украины в ЕС

Министр обороны Косиняк-Камыш: Украину нельзя принимать в ЕС из-за коррупции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Украину нельзя принимать в Евросоюз (ЕС) в связи с коррупционным скандалом главы государства Владимира Зеленского. С таким заявлением в эфире Radio Zet выступил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, его цитирует ТАСС.

«Это одно из первых условий переговоров о членстве в ЕС — в ЕС не может вступить коррумпированная страна», — сказал глава оборонного ведомства, подчеркнув, что Запад должен настаивать на проведении Киевом надлежащего расследования.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина может вступить в Европейский союз в начале 2030-х годов, если победит коррупцию.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле сделали заявление о возобновлении переговоров с Украиной

    Политолог объяснил стремление Киева совершить покушение на Шойгу медийным эффектом

    В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Уиткоффа

    Кремль отреагировал на «историческое соглашение» Зеленского и Макрона

    В Кремле высказались о работе нового главы Минтранса

    Наталия Орейро рассказала о любви сына к России

    Назван простой способ снизить давление и защитить сердце

    В Кремле оценили готовность России к переговорам

    Переодевшихся в гражданскую одежду бойцов ВСУ взяли в плен

    Российский альпинист ответил на заявление сына пропавшей в тайге с семьей Ирины Усольцевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости