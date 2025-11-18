Интернет и СМИ
15:12, 18 ноября 2025

Пользователи со всего мира пожаловались на глобальный сбой в интернете

Глобальный сбой в интернете вызван проблемами у хостинг-провайдера Cloudflare
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alexander_Safonov / Shutterstock / Fotodom

В работе интернета по всему миру произошел глобальный сбой, вызванный проблемами у хостинг-провайдера Cloudflare. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.

«Компания Cloudflare знает о проблеме, которая затронула многих клиентов, и занимается ее изучением. Мы работаем над тем, чтобы полностью оценить последствия и минимизировать эту проблему», — отметили в Cloudflare.

При этом на сбои в работе различных сайтов ранее пожаловались пользователи со всего мира. В частности, как утверждает The Independent, они испытывали проблемы с доступом к социальной сети X, сервисам Spotify и ChatGPT, а также многим другим сайтам, использующим облачную инфраструктуру Cloudflare.

Ранее в пяти регионах России пропал проводной интернет «Ростелекома». С проблемой столкнулись жители Ивановской, Ярославской, Владимирской и Костромской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа.

