Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:06, 18 ноября 2025Путешествия

Попавшие в ДТП в Египте россияне начали покидать страну

Генконсульство РФ: На родину после ДТП с автобусом в Египте вернулись 16 россиян
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

Россияне, попавшие в Египте в ДТП с туристическим автобусом, начали покидать страну — на родину вернулись 16 пострадавших. Об этом сообщило РИА Новости Генконсульство России в Хургаде.

«Среди 27 граждан РФ, пострадавших в ДТП 11 ноября в провинции Красное море, 16 покинули территорию Египта, девять находятся в отелях и улетают, согласно графикам отпусков, двое еще проходят лечение в больницах», — заявили в дипломатическом представительстве.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать в феврале 2026 года: идеи для путешествий по России, за границу и на море
Куда поехать отдыхать в феврале 2026 года:идеи для путешествий по России, за границу и на море
29 октября 2025
Куда поехать в марте 2026 года? Отдых в России, за границей, в горах и на море
Куда поехать в марте 2026 года?Отдых в России, за границей, в горах и на море
31 октября 2025

Еще одна авария, в которой пострадали пять россиян, произошла в арабской стране в ночь на 14 ноября. Троих уже выписали, одна соотечественница находится в тяжелом состоянии, а другая идет на поправку, уточнили в Генконсульстве России.

Ранее сообщалось, что ДТП 11 ноября в Египте произошло в результате столкновения туристического автобуса с грузовиком. 27 россиян пострадали, один гражданин РФ в результате аварии не выжил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не все, чем занимается Шойгу, находится в публичном поле». Политики и эксперты объяснили попытку покушения на секретаря Совбеза

    Защита взорвавшего автомобиль участника СВО раскрыла обман

    Россиянам назвали помогающие очистить кровь от токсинов продукты

    В Раде раскрыли сроки увольнения главы офиса Зеленского и назвали его замену

    Тина Канделаки раскрыла отношение к похудению с помощью «Оземпика»

    Объем закупок российской нефти Китаем рухнул

    В России ответили на обвинения из-за взрыва на железнодорожных путях в Польше

    В Раде сделали заявление о «бегстве» Зеленского с Украины за границу

    Белоруссия и Литва обсудят ситуацию на границе

    Российских стрелков отстранили от Сурдлимпиады из-за наличия оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости