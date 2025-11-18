Поплавская высказалась о вручении медали Анне Семенович

Поплавская раскритиковала вручение Анне Семенович медали за труды в культуре

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская высказалась о вручении певице Анне Семенович медали «За труды в культуре и искусстве». Ее цитирует «Абзац».

Поплавская назвала Семенович красивой девушкой с хорошим характером, но усомнилась в справедливости получения награды. «С моей точки зрения, есть огромное количество людей, которые внесли более значимый вклад в культуру», — подчеркнула актриса. Она добавила, что Анне логичнее было бы присвоить премию «за обаяние и привлекательность».

О том, что президент России Владимир Путин наградил Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве», стало известно в марте. Позже артистка назвала награду заслуженной и отметила, что для нее это — большая честь. 14 ноября сообщалось, что певица получила медаль из рук главы Министерства культуры РФ Ольги Любимовой.