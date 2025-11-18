Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:07, 18 ноября 2025Интернет и СМИ

Популярного блогера арестовали за уклонение от уплаты налогов

Блогера WhistlinDiesel арестовали по обвинению в уклонении от уплаты налогов
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: WhistlinDiesel / YouTube

Полиция в США арестовала популярного блогера Коди Детвайлера, известного под ником WhistlinDiesel. Об этом пишет Dexerto.

Правоохранители арестовали Детвайлера, когда он находился у себя дома в штате Теннесси. Его задержали и, надев на него наручники, увезли в участок.

Уточняется, что блогеру предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов. В тот же день его выпустили под залог на сумму два миллиона долларов (162 миллиона рублей по текущему курсу).

Вскоре после ареста Детвайлер заявил, что всегда платит налоги. «Я все еще не понимаю, откуда все это взялось. Мне не приходило никаких уведомлений», — написал блогер в соцсети. Он добавил, что предстоит суд.

Ранее сообщалось, что бывшую телеведущую Анджелин Мок арестовали в США за расправу над 80-летней матерью. По версии следствия, она нанесла пожилой женщине многочисленные ножевые ранения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина признала ошибку с блокировками счетов

    Новогодние праздники пройдут без Киркорова

    Необычная игра со сверстниками обернулась для ребенка инсультом

    Найден простой способ резко уменьшить частоту мигрени

    Россиян предостерегли от веры в Деда Мороза

    РЖД представили новый плацкарт с увеличенным размером полок

    Доктор Мясников призвал врачей задавать пациентам один вопрос о потенции

    Военкор назвал цели ночных ударов по Украине

    Волочкова объяснила свой уход из шоу про алкоголиков-звезд

    Бывший топ-менеджер «Росатома» попросился на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости