Популярного блогера арестовали за уклонение от уплаты налогов

Блогера WhistlinDiesel арестовали по обвинению в уклонении от уплаты налогов

Полиция в США арестовала популярного блогера Коди Детвайлера, известного под ником WhistlinDiesel. Об этом пишет Dexerto.

Правоохранители арестовали Детвайлера, когда он находился у себя дома в штате Теннесси. Его задержали и, надев на него наручники, увезли в участок.

Уточняется, что блогеру предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов. В тот же день его выпустили под залог на сумму два миллиона долларов (162 миллиона рублей по текущему курсу).

Вскоре после ареста Детвайлер заявил, что всегда платит налоги. «Я все еще не понимаю, откуда все это взялось. Мне не приходило никаких уведомлений», — написал блогер в соцсети. Он добавил, что предстоит суд.

