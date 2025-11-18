Посольство отреагировало на задержание россиянина в Сингапуре

Российское посольство в Сингапуре не располагает информацией об обвинениях россиянину, задержанному по запросу США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не располагаем информацией о выдвинутых российскому гражданину обвинениях», — указали в дипмиссии, отметив, что речь может идти, судя по устным заявлениям следователя, о кибермошенничестве.

«Находимся на связи со следователем. Следим за ходом судебного процесса», — подчеркнули в посольстве.

В начале октября сингапурские правоохранители задержали россиянина, которого обвиняют в нарушении законодательства США.