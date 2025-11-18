Россия
18 ноября 2025

Поступившего с самым низким в истории баллом сына бойца СВО второй раз отчислили из вуза

Попавшего в МФТИ с самым низким баллом в истории сына бойца СВО снова отчислили
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сына бойца СВО, поступившего с самым низким в истории баллом, второй раз отчислили из московского вуза. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Молодой человек в первый раз поступил в МФТИ еще в 2024 году. Набранный им балл был рекордно низким — 127.

После отчисления сын участника СВО повторно воспользовался предоставленной ему льготой и снова был зачислен в тот же вуз. Однако его вторая попытка получить высшее образование также закончилась неудачей.

В начале 2025 года в России одобрили продление срока действия результатов ЕГЭ для отправившихся на СВО выпускников.

