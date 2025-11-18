Появилось видео брата Ермака на фронте

Появилось видео брата главы офиса Зеленского Ермака на фронте

Опубликовано видео брата главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, воюющего на фронте. Кадры разместил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Ермак распространяет видео, как его брат воюет. Из чего делаем вывод — сначала разбежится фракция, потом уйдет сам Ермак, а после этого Зеленский должен совершить политическое харакири», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что часть правящей фракции в Верховной Раде Украины «Слуга народа» угрожает бунтом против главы офиса Зеленского Андрея Ермака в случае его отказа уйти с поста.