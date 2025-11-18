В России указали на признак бессилия лидеров ЕС по украинскому вопросу

Депутат Чепа: ЕС призывает США ввести санкции против России от бессилия

Европейские лидеры просят США ввести санкции против России от бессилия, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на соответствующий призыв президента Финляндии Александра Стубба.

«Вооруженные силы Украины терпят поражение, с каждым днем ситуация ухудшается. Европейские лидеры, видя тупиковую ситуацию той политики, которую они проводят по украинскому кейсу, сегодня ищут всевозможные пути для попыток выхода из этой ситуации. Поэтому, наверное, уже от бессилия обращаются к [президенту США Дональду] Трампу, чтобы по возможности с его помощью решить эти проблемы, в которые они завели эту ситуацию, которую они же и развернули», — поделился депутат.

Ранее Стубб призвал США ввести новые санкции против России для давления на Москву в вопросе переговоров по Украине. «Трамп использует либо кнут, либо пряник. Он попробовал пряник на Аляске и в телефонном разговоре с [президентом России Владимиром] Путиным. На данный момент мы находимся в режиме "кнут"», — сказал политик.

Он также подчеркнул, что считает давление на Москву и продолжение помощи Киеву «лучшим способом приблизить перемирие» на Украине.

