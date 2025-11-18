Продажи псевдо-оземпика в России взлетели

ТАСС: Онлайн-продажи псевдо-оземпика в России выросли в 2,5 тысячи раз

В 2025 году продажи псевдо-оземпика на российских маркетплейсах выросли в 2,5 тысячи раз. О повальном спросе россиян на эту продукцию сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании «Платформа ОФД».

Реальный «Оземпик» является лекарственным препаратом, помогающим людям бороться с сахарным диабетом второго типа. Его также используют для похудения. За последнее время в онлайн-рознице появилось множество псевдоаналогов этого препарата. К настоящему времени количество подобного рода БАДов достигло 50 единиц.

Одним из драйверов резкого спроса на них стала растущая популярность категории «Жиросжигатели», пояснили в пресс-службе «Платформы ОФД». В 2025 году динамика продаж в этом сегменте оказалась на 92 процента выше в упаковках, чем в прошлом году, и на 105 процентов — в деньгах.

Ранее преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова спрогнозировала удвоение продаж препаратов для похудения в российской рознице. По итогам 2025 года суммарный объем реализации такого рода препаратов, по оценке аналитика, может превысить 15-20 миллиардов рублей в денежном выражении. Спрос же на БАДы и «быстрые чаи для похудения», полагает эксперт, будет постепенно снижаться на фоне роста популярности рецептурных средств.