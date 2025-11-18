Россия
Путин по видеосвязи дал старт строительству ледокола «Сталинград»

Евгений Силаев
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в формате видео-конференц-связи дал старт строительству атомного ледокола «Сталинград». Об этом сообщил сайт Кремля.

«Сегодняшняя дата закладки нового мощного ледокола по-особому значима. Именно в эти дни в ожесточенных боях за Сталинград произошел коренной перелом, началась наступательная операция советских войск, которая завершилась окружением и полным разгромом группировки врага, и с берегов Волги наши войска неудержимо пошли вперед, к Победе», — подчеркнул российский лидер.

Путин выразил мнение, что ледокол «Сталинград» будет достойно носить свое имя. В завершение церемонии президент разрешил начать установку закладной доски ледокола.

Ранее Путин заявил, что роль советского лидера Иосифа Сталина в победе в Великой Отечественной войне нельзя забывать. Глава государства призвал деполитизировать все, что связано с Великой Отечественной войной и ролью Сталина в Победе.

