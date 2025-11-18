Путин порассуждал о роли Сталинграда во Второй мировой войне

Путин отметил роль Сталинграда в исходе Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин на церемонии закладки атомного ледокола проекта 22220 порассуждал о роли Сталинграда в исходе Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, Сталинградское сражение определило исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны.

«Сегодняшняя дата закладки нового мощного ледокола по-особому значима. Именно в эти дни в ожесточенных боях за Сталинград произошел коренной перелом. Началась наступательная операция советских войск, которая завершилась окружением и полным разгромом группировки врага», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что роль советского лидера Иосифа Сталина в победе в Великой Отечественной войне нельзя забывать. Глава государства призвал деполитизировать все, что связано с Великой Отечественной и ролью Сталина в Победе.