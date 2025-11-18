Пытавшийся спровоцировать авиакатастрофу во время рейса пилот избежал тюрьмы

Экс-пилот Alaska Airlines избежал тюрьмы после попытки выключить двигатели борта

Пытавшийся выключить двигатели самолета с десятками пассажиров на борту экс-пилот Alaska Airlines избежал тюрьмы. Об этом сообщила газета The Seattle Times.

По данным источника, инцидент произошел в 2023 году, однако суд вынес вердикт по делу Джозефа Эмерсона 17 ноября текущего года. Мужчина находился не при исполнении и путешествовал на откидном кресле в кабине пилотов во время рейса Horizon Air из Эверетта в Сан-Франциско, США. На борту находились 83 пассажира.

Во время полета Эмерсон разговаривал с коллегами, а после заявил: «Я не в порядке», и потянул красные рычаги на приборной панели, которые должны аварийно выключить двигатели во время пожара. Экипажу удалось восстановить контроль над техникой, а мужчина после попытки спровоцировать авиакатастрофу попросил надеть на себя наручники и начал открывать аварийную дверь. В итоге самолет совершил вынужденную посадку в Портленде и Эмерсона арестовали.

Свою вину сотрудник авиалиний признал и сообщил полиции, что после кончины друга не смог справиться с утратой и страдал от психического расстройства, а обратиться за помощью боялся, чтобы не лишиться работы. Накануне перелета он не спал двое суток и попробовал психоделические грибы. Мужчина был уверен, что, потянув за красные ручки, сможет проснуться.

В итоге судья приговорил бывшего пилота к трем годам судебного надзора. Находясь на свободе, Эмерсон и его жена основали некоммерческую организацию Clear Skies Ahead, которая выступает за то, чтобы облегчить для экипажей самолетов получение психиатрической помощи.

Ранее стало известно, что пилот без диплома годами летал на пассажирских самолетах в Европе. Мошенник был принят на работу в Avion Express, Eurowings и Garuda Indonesia.

