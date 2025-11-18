Express: Слово «Латвия» в послании «Радиостанции Судного дня» несет угрозу НАТО

«Радиостанция Судного дня» 17 ноября передала послание, содержащее слово «Латвия». Это может нести угрозу НАТО, передает британское издание Express.

«"Радио Судного дня" передало в понедельник серию кодированных сообщений <…> В одном из них было просто слово "ЛАТВИЯ" — название одного из государств-союзников», — говорится в статье.

Таблоид напомнил, что радиостанция УВБ-76 «оживает, передавая закодированные сообщения, часто в периоды высокой международной напряженности».

В числе слов, переданных радиостанцией 17 ноября, были также «болонский», «пошлый» и «нантотюк».

В конце октября «Радиостанция Судного дня» передала сообщение после заявления президента России Владимира Путина об испытаниях беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон». В эфире прозвучало слово «тормомозг».