Раскрыта судьба наследства экс-солиста группы «На-На»

Вдова экс-солиста «На-На» Левкина: Дом артиста в Подмосковье остался общим

Загородный дом экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина в Подмосковье остался общим. Судьбу наследства певца раскрыла его вдова Марина Левкина, ее слова передает «Абзац».

По словам супруги артиста, семья относится к наследству по принципу «дом, который открыт для всех». Левкина отметила, что готова даже предоставить недвижимость дочери певца от первого брака.

«Если старшая дочь скажет, что хочет переехать, то мы ее пустим. Это по праву ее дом. У нас очень дружная семья, мы всегда жили без разборок, нам нечего делить. Все общее», — подчеркнула Левкина.

Речь идет о двухэтажном деревянном доме в Звенигороде. Владимир Левкин купил постройку, напоминающую старинную русскую усадьбу, вместе с четвертой женой Мариной. На первом этаже находятся гостиная, кухня, две гостевых комнаты и ванная комната, а на втором — спальня, кабинет, детская комната и еще одна ванная.