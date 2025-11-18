Силовые структуры
Раскрыты добытые советским разведчиком-нелегалом документы НАТО

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Выдающийся советский разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко добыл громадное количество документов НАТО с наивысшей степенью секретности. Об этом сообщил историограф российских спецслужб, писатель Александр Бондаренко, передает РИА Новости.

«Документы под грифом cosmic — высшая степень секретности в НАТО — Шевченко получал буквально пачками», — отметил Бондаренко. По его словам, разведчик предоставлял Москве 30 процентов всей информации по главному противнику — США. Шевченко был профессионалом «Божьей милостью». Его имя увековечено на монументе российским разведчикам всех времен, открывшемся в сентябре в штаб-квартире Службы внешней разведки в Ясенево.

Имя Шевченко было рассекречено в январе 2020 года. По данным Службы внешней разведки России, он занимался вербовкой и добывал ценную информацию. Перед разведчиком стояла задача взять под контроль Белый дом, Госдепартамент, ЦРУ и ФБР. Шевченко удалось получить доступ к сверхсекретным документам.

Президент России Владимир Путин в мае 2017 года закрытым указом присвоил Шевченко звание Героя России.

Разведчик ушел из жизни в ноябре 2020 года.

