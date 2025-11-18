Силовые структуры
Раскрыты нелегальные активы бывшего вице-губернатора российского региона

ГП оценила активы рязанского экс-вице-губернатора Грекова в 112 млн рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Генпрокуратура России оценила стоимость имущества бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова в 112 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведомство просит обратить активы в доход государства, так как сведений, которые бы подтвердили его приобретение законным путем, отсутствуют. Среди выявленного имущества Грекова — земельный участок и жилые помещения в Москве и Ростове-на-Дону, а также машино-место и другое имущество, которое оформлялось на родственников и доверенных лиц.

Сам экс-вице-губернатор приговорен к 17 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве на 15 миллионов рублей и получении взяток на 136 миллионов рублей. На своей должности Греков работал в 2017-2021 годах.

Ранее у него уже конфисковали имущество стоимостью 70,4 миллиона рублей.

