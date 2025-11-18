Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:31, 18 ноября 2025Силовые структуры

Ремонтник изнасиловал 11-летнюю дочь заказчицы в российском регионе

В Калининграде суд дал 13 лет колонии ремонтнику за изнасилование ребенка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Центральный районный суд Калининграда приговорил 52-летнего жителя к 13 годам колонии особого режима за изнасилование ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что мужчина выполнял ремонтные работы и в декабре 2024 года был приглашен заказчицей в ее квартиру. Сама женщина ушла, оставив в доме свою 11-летнюю дочь. Ремонтник, зная возраст ребенка, надругался над ним.

Свою вину мужчина не признал. Известно, что он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

Ранее сообщалось, что в Казани осудят мужчину, надругавшегося над пятью пациентками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Враги почуяли запах крови». В Раде зреет бунт из-за коррупционного скандала. От Зеленского требуют отставки «теневого президента»

    Россиянам описали преимущества половинки елки в доме над целой

    Россиянка осталась без связи после отпуска и дала советы соотечественникам

    В Британии заметили ироничную деталь в соглашении Макрона и Зеленского

    Доктор Мясников назвал одни из самых опасных таблеток и обратился к Минздраву

    В сети восхитились внешностью 85-летнего Чака Норриса на фото

    Ремонтник изнасиловал 11-летнюю дочь заказчицы в российском регионе

    В России заявили о вреде инвестиций в жилье

    Опровергнут популярный миф о приводящей к бессоннице привычке

    В Китае остановили показ японских фильмов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости