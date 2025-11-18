Ремонтник изнасиловал 11-летнюю дочь заказчицы в российском регионе

В Калининграде суд дал 13 лет колонии ремонтнику за изнасилование ребенка

Центральный районный суд Калининграда приговорил 52-летнего жителя к 13 годам колонии особого режима за изнасилование ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что мужчина выполнял ремонтные работы и в декабре 2024 года был приглашен заказчицей в ее квартиру. Сама женщина ушла, оставив в доме свою 11-летнюю дочь. Ремонтник, зная возраст ребенка, надругался над ним.

Свою вину мужчина не признал. Известно, что он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

Ранее сообщалось, что в Казани осудят мужчину, надругавшегося над пятью пациентками.

