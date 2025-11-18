Рэпер Птаха заявил о скором пополнении в семье

Рэпер Птаха и его супруга Лана объявили, что ждут третьего ребенка

Рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, объявил, что его супруга Лана беременна. Об этом пара сообщила в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Супруги опубликовали кадры фотосессии, на которых Лана позирует с округлившимся животом. Вместе с рэпером и его супругой в съемке приняла участие маленькая дочь Сияна.

«1+1=4», — написал артист под публикацией.

Нуриев в браке с Ланой около 12 лет. В 2022 году рэпер расстался с женой, а в феврале 2025 года они сыграли вторую свадьбу.

