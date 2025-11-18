Родители продали дочь-подростка за 470 тысяч рублей и пять бутылок виски

В испанской Наварре правоохранительные органы пресекли продажу 14-летней девочки в рабство. Об этом сообщает The Olive Press.

По данным следствия, 35-летние родители продали свою дочь-подростка семье из Каталонии, получив взамен деньги, пять бутылок виски и еду. Общая сумма сделки составила пять тысяч евро (470 тысяч рублей), ее закрепили цыганским обрядом, не имеющим юридической силы в Испании.

Несовершеннолетняя была доставлена в город Льейда, где находилась под контролем новых «хозяев», которые заставляли ее заниматься попрошайничеством и готовили к насильственному браку со своим 20-летним сыном. Девочка перестала ходить в школу. Полиция обнаружила ее в октябре, когда она просила милостыню у супермаркета в муниципалитете Борхас-Бланкес. Все пятеро фигурантов дела были задержаны и затем отпущены под подписку о невыезде, а потерпевшая помещена в центр опеки.

Ранее сообщалось, что в Китае 27-летний мужчина вместе с матерью похитил 11-летнюю девочку в попытке воспитать из нее «идеальную жену». Правоохранители нашли и арестовали преступников.