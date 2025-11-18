Россия
04:34, 18 ноября 2025Россия

Росреестр предложил использовать дроны для слежки за участками россиян

Росреестр хочет следить за участками россиян и назначать штрафы с помощью дронов
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Росреестр предложил ввести поправки в КоАП, благодаря которым можно будет бесконтактно возбуждать дела об административных правонарушениях в области земельного хозяйства. А достаточные данные для этого планируется получать при помощи дронов, самолетов и космической съемки, пишет «КоммерсантЪ».

По мнению инициаторов поправок, это поможет повысить эффективность контроля за использованием земельных участков. Кроме того, в рамках законопроекта планируется увеличение штрафов за неисполнение предписаний муниципальных и федеральных проверяющих.

Одновременно предлагают увеличить штрафы, которые выписываются муниципальными властями: с 200 до 300 рублей до 10 до 20 тысяч рублей для физических лиц. Для юридических лиц эти суммы могут вырасти еще в 10 раз.

На сегодняшний день муниципальные штрафы для физлиц составляют от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от одной тысячи до двух тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Ранее депутат Никита Чаплин рассказал россиянам о возможности прописаться на дачах.

