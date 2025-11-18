Экономика
17:55, 18 ноября 2025Экономика

Россиянам посоветовали смотреть под ноги

Травматолог Терновой: Чтобы не травмироваться в гололед, нужно смотреть под ноги
Александра Качан (Редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Для того чтобы избежать травм в гололед, необходимо смотреть под ноги. Надежные способы уберечь здоровье в непогоду назвал директор Центра медицинской реабилитации Сеченовского университета, травматолог-ортопед Константин Терновой в беседе с RT.

Эксперт также рекомендовал не отвлекаться на телефон и носить правильную зимнюю обувь с рифленой подошвой. Он добавил, что падение на льду происходит слишком неожиданно, чтобы человек без хорошей физической подготовки успел сгруппироваться. Самыми опасными зонами при падении считаются затылок, лучезапястный и тазобедренный суставы. Больше всего рискуют пожилые люди с повышенной вероятностью переломов.

Если падение произошло, пострадавшему следует вернуться домой, приложить к ушибленному месту лед, использовать эластичный бинт, зафиксировать конечность в приподнятом состоянии и соблюдать покой. Терновой напомнил, что первыми признаками перелома являются резкая боль, отек, гематома, деформация и нарушение функции части тела. При их появлении необходимо обратиться к врачу.

Ранее эксперт по безопасности жизнедеятельности Денис Ковалев рассказал, как избежать потери управления автомобилем в гололед.

