Российская тревел-блогерша раскрыла пассажирам способы пережить долгий ночной перелет

Российская тревел-блогерша раскрыла соотечественникам способы проще пережить долгий ночной перелет. Своими советами она поделилась на странице @travellizza в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор ролика заметила, что лучше проснуться пораньше, тогда будет больше шансов заснуть ночью в самолете. С этой же целью она ограничивает употребление кофеина в течение дня — можно выпить чашку кофе до 10:00 утра, заметила она. В самолете она рекомендовала выбирать последние ряды, чтобы никто не ходил мимо и не мешал спать. Кроме того, если рейс будет занят не полностью, именно эти кресла окажутся свободны.

Вместо кофе она посоветовала пить воду с электролитами, которые уменьшают усталость и отеки. За 20-30 минут до сна она также принимает мелатонин и переодевается в пижаму, чтобы комфортно поспать.

Ранее другая российская блогерша раскрыла несколько способов хорошо выглядеть после долгого перелета на самолете. В первую очередь россиянка рекомендовала обязательно надевать компрессионные чулки, чтобы «не выйти из самолета булочкой».

