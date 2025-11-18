Российское следствие раскрыло подробности мощного взрыва газа под Омском

Взрыв газа под Омском заинтересовал российское следствие

В Омской области после мощного взрыва газа в районе поселка Ростовка организована доследственная проверка. Об этом со ссылкой на следственный комитет России (СКР) сообщает ТАСС

Предварительной причиной ЧП следствие называет утечку газа на подземном участке магистрального газопровода-отвода. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают специалисты оперативных служб.

О пожаре под Омском стало известно утром 18 ноября. Зарево от пожара было видно за несколько километров, а звуки взрыва слышали в соседних населенных пунктах.

Как сообщил губернатор региона Виталий Хоценко, точные причины ЧП устанавливаются правоохранительными органами.