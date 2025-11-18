Спорт
14:24, 18 ноября 2025Спорт

Российских стрелков отстранили от Сурдлимпиады из-за наличия оружия

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Российских стрелков не допустили до участия в Летней Сурдлимпиаде в Токио. Об этом ТАСС сообщил Сурдлимпийский комитет России (СКР).

В СКР заявили, что организаторы сослались на соображения безопасности из-за наличия спортивного оружия. Отмечается, что решение об участии спортсменов принимается отдельно по каждому виду спорта. Так, российские ориентировщики также не были допущены к турниру — организаторы учли позицию международной федерации по этому вопросу.

XXV Летние Сурдлимпийские игры стартовали в Токио в субботу, 15 ноября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе и допущены к личным дисциплинам, включая бадминтон, велоспорт, борьбу, гольф, дзюдо, карате, теннис, легкую атлетику, плавание, настольный теннис и тхэквондо.

Всего на Сурдлимпиаде будут разыграны 212 комплектов медалей в 21 виде спорта. В Играх принимают участие около трех тысяч атлетов более чем из 70 стран. Церемония закрытия состоится 26 ноября.

    Российских стрелков отстранили от Сурдлимпиады из-за наличия оружия

