Россия
12:49, 18 ноября 2025Россия

Российский альпинист ответил на заявление сына пропавшей в тайге с семьей Ирины Усольцевой

Альпинист Кулеш назвал фантазией версии о том, что пропавшие Усольцевы живы
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Заявление о том, что семья Усольцевых, пропавшая в тайге Красноярского края жива, скорее всего, лишь фантазия. Такое мнение высказал профессиональный альпинист, турист с 40-летним стажем Алексей Кулеш в беседе с aif.ru.

Ранее сын пропавшей Ирины Усольцевой от первого брака Даниил Баталов выразил уверенность, что семья жива. Он назвал Сергея Усольцева опытным таежником и туристом, который не мог не оставить следов.

Комментируя эти слова, Кулеш, который внимательно следит за поисками пропавших россиян, подчеркнул, что у него нет аргументов в пользу версии Баталова. По его словам, все факты свидетельствуют о том, что Усольцевы заблудились в тайге и не выжили.

В свою очередь, тревел-блогер и организатор экстремальных походов по Сибири Алексей Тайганавт в беседе с «Лентой.ру» допустил, что исчезновение супругов Усольцевых и их пятилетней дочери могло быть связано с ударом молнии. В пример он привел случай, произошедший с его другом, который вместе с напарницей попал под разряд во время подъема на одну из гор на юге Красноярского края.

Материалы по теме:
Тайник с деньгами, скрытые расщелины и ни одной зацепки. 44 дня ищут пропавшую в тайге семью россиян. Что могло с ними случиться?
Тайник с деньгами, скрытые расщелины и ни одной зацепки.44 дня ищут пропавшую в тайге семью россиян. Что могло с ними случиться?
13 ноября 2025
«Третий вариант — они не погибли». Судмедэксперт назвал версии исчезновения Усольцевых. Что об этом известно?
«Третий вариант — они не погибли». Судмедэксперт назвал версии исчезновения Усольцевых. Что об этом известно?
12 ноября 2025
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян. Что говорят основные версии их пропажи?
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян.Что говорят основные версии их пропажи?
24 октября 2025

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября после того, как отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Следов россиян за более чем месяц поисков не найдено. В квартире семьи подозрительных предметов также не обнаружено.

