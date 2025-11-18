Российский альпинист ответил на заявление сына пропавшей в тайге с семьей Ирины Усольцевой

Альпинист Кулеш назвал фантазией версии о том, что пропавшие Усольцевы живы

Заявление о том, что семья Усольцевых, пропавшая в тайге Красноярского края жива, скорее всего, лишь фантазия. Такое мнение высказал профессиональный альпинист, турист с 40-летним стажем Алексей Кулеш в беседе с aif.ru.

Ранее сын пропавшей Ирины Усольцевой от первого брака Даниил Баталов выразил уверенность, что семья жива. Он назвал Сергея Усольцева опытным таежником и туристом, который не мог не оставить следов.

Комментируя эти слова, Кулеш, который внимательно следит за поисками пропавших россиян, подчеркнул, что у него нет аргументов в пользу версии Баталова. По его словам, все факты свидетельствуют о том, что Усольцевы заблудились в тайге и не выжили.

В свою очередь, тревел-блогер и организатор экстремальных походов по Сибири Алексей Тайганавт в беседе с «Лентой.ру» допустил, что исчезновение супругов Усольцевых и их пятилетней дочери могло быть связано с ударом молнии. В пример он привел случай, произошедший с его другом, который вместе с напарницей попал под разряд во время подъема на одну из гор на юге Красноярского края.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября после того, как отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Следов россиян за более чем месяц поисков не найдено. В квартире семьи подозрительных предметов также не обнаружено.