Российский командир достал телефон перед ударом «Бабы-яги» и выжил

RT: Российский командир пережил прицельную атаку тяжелого дрона «Баба-яга»

Российский командир группы воздушной разведки с позывным Китаец пережил прицельную атаку тяжелого дрона «Баба-яга». Перед ударом он достал телефон и выжил, его историю публикует RT.

По данным канала, атака произошла после того, как группа успешно отработала по целям. «Разбили группу специалистов из десяти человек. И артиллерия тоже отработала безупречно. Размотали весь отряд, считай. Противник отправил за нами Бабу-ягу», — вспомнил Китаец.

Командира зафиксировал тяжелый дрон «Баба-яга». Тогда Китаец открыл камеру телефона, чтобы в случае, если не выживет, хоть что-нибудь от него осталось.

«Она надо мной зависла, я стоял под деревом и думал, что надо хоть что-то снять, пусть хоть что-то останется, как память», — рассказал он.

Со слов командира, ему чудом удалось спастись, так как он укрылся под деревом.

Ранее командир с позывным Китаец рассказал, как его группа дважды пережила удары ракетами HIMARS, один из которых был нанесен по укрытию российских бойцов на харьковском направлении.