Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:07, 18 ноября 2025Россия

Российский командир достал телефон перед ударом «Бабы-яги» и выжил

RT: Российский командир пережил прицельную атаку тяжелого дрона «Баба-яга»
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: RT

Российский командир группы воздушной разведки с позывным Китаец пережил прицельную атаку тяжелого дрона «Баба-яга». Перед ударом он достал телефон и выжил, его историю публикует RT.

По данным канала, атака произошла после того, как группа успешно отработала по целям. «Разбили группу специалистов из десяти человек. И артиллерия тоже отработала безупречно. Размотали весь отряд, считай. Противник отправил за нами Бабу-ягу», — вспомнил Китаец.

Командира зафиксировал тяжелый дрон «Баба-яга». Тогда Китаец открыл камеру телефона, чтобы в случае, если не выживет, хоть что-нибудь от него осталось.

«Она надо мной зависла, я стоял под деревом и думал, что надо хоть что-то снять, пусть хоть что-то останется, как память», — рассказал он.

Со слов командира, ему чудом удалось спастись, так как он укрылся под деревом.

Ранее командир с позывным Китаец рассказал, как его группа дважды пережила удары ракетами HIMARS, один из которых был нанесен по укрытию российских бойцов на харьковском направлении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша обвинила двух украинцев в подрыве железной дороги. Премьер-министр заявил, что они сотрудничали с Россией

    Психолог объяснил смену имиджа дочери Глюкозы

    «Историческое соглашение» Макрона и Зеленского озадачило ЕС

    Раскрыт мощный механизм длительной защиты от вирусов

    Песков призвал Европу задуматься об украинцах

    Россиянин поссорился с товарищем и превратил его в удобрение для грядок

    Перелетные птицы задержались в Москве из-за теплой осени

    Гигантские «рыбы-крокодилы» завелись в российском регионе

    Арестованный за мефедрон тренер «подсадил» сокамерников на йогу в российском СИЗО

    Путин оценил объемы торговли России с главными партнерами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости