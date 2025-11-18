Бывший СССР
Российский ученый рассказал об экспериментальном западном оружии в Красноармейске

Иванников: В Красноармейске находится экспериментальное западное оружие ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Satellite image ©2025 Vantor / Handout via Reuters

В Красноармейске (украинское название — Покровск) находятся крупные склады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с экспериментальным оружием западных стран. Об этом заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в разговоре с aif.ru.

«В Покровске, в промзонах находятся крупные склады экспериментального оружия западных стран, которое главком ВСУ Александр Сырский не сумел оперативно вывезти. И сейчас решается вопрос: либо его уничтожить, что повлечет серьезные финансовые утраты, либо смириться с тем, что склады достанутся России, и таким образом расписаться в невозможности его вывезти», — рассказал он.

По словам ученого, на складах находятся образцы оружия сверхвысокочастотного диапазона действия (СВЧ-пушек). Он добавил, якобы украинские военные в рамках эксперимента ослепляли российских солдат при помощи этих пушек.

По словам Иванникова, оно также способно разрушать когнитивные функции человека и лишать его слуха. Ученый подчеркнул, что российские профильные институты заинтересованы в получении образцов такого оружия, чтобы использовать их в своей научной деятельности.

Ранее российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) зафиксировал идущего по улице человека, осеняющего себя крестным знамением, после чего улетел. Как рассказал российский военкор Евгений Поддубный, ситуация произошла в северном пригороде Красноармейска — Гришино.

