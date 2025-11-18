Российского студента избили битой возле автовокзала

В Екатеринбурге неизвестный избил 19-летнего студента битой возле автовокзала

В Екатеринбурге неизвестный избил 19-летнего студента битой возле Северного автовокзала. Об этом сообщила порталу Е1.ru мать пострадавшего россиянина.

Женщина пояснила, что накануне мужчина, на вид которому около 25 лет, без причин набросился на ее ребенка. От первого удара студент сумел увернуться, второй пришелся на левую сторону лица.

Как утверждает горожанка, за избиением наблюдали прохожие, но не пытались вмешаться. Юноше удалось убежать, он заскочил в метро.

Там он обратился к сотрудникам полиции за помощью, но те, как заявляет мать, все проигнорировали и посоветовали молодому человеку выйти на улицу, чтобы появилась связь.

«Побоявшись повторного нападения, сын поехал до "Ботанической". В травмпункте сыну нанесли швы», — отметила женщина.

Семья пострадавшего написала заявление в полицию. Его родственники ищут очевидцев происшествия.

До этого стало известно, что в Перми нашли студента с приступом эпилепсии у радиотехнического колледжа на улице Танкистов в Перми, до этого он курил вейп. Юношу госпитализировали.