«Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в ультракоротких шортах

Хоккеистка Микайла Демайтер устроила фотосессию в ультракоротких шортах
Карина Черных
Карина Черных

Фото: @mikaylademaiter

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», устроила фотосессию в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка позировала, сидя на столе перед камерой, в коричневом костюме, который состоял из частично оголяющего грудь топа и ультракоротких шорт со шнуровкой. Кроме того, манекенщица снялась в замшевых сапогах, выполненных в ковбойском стиле.

На размещенных кадрах видно, что стилисты также предложили знаменитости примерить золотые браслеты, кольца и цепь, украшенную подвеской в виде головы быка. Стилисты, в свою очередь, оформили макияж в нюдовых тонах.

Ранее сообщалось, что итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи показала снимок без трусов и бюстгальтера.

