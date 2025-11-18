Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:04, 18 ноября 2025Культура

Семенович призвала платить домохозяйкам зарплату

Анна Семенович заявила, что домохозяйкам должны платить миллионы
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Певица и актриса Анна Семенович заявила, что домохозяйкам должны платить зарплату. Ее цитирует Telegram-канал «Звездач».

Исполнительница отметила, что воспитание детей — это большой труд. «У меня мама домохозяйка. Видите, каких хороших детей воспитала? Я тому пример, брат у меня младший работает в крупной компании», — сказала она.

Певица также добавила, что домохозяйкам следует платить «миллионы миллионов». «Конечно, воспитание детей занимает время, энергию, силы. И если женщина посвящает себя семье — это та же самая работа», — отметила Семенович.

Ранее Анна Семенович получила медаль «За труды в культуре и искусстве».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина признала ошибку с блокировками счетов

    Новогодние праздники пройдут без Киркорова

    Необычная игра со сверстниками обернулась для ребенка инсультом

    Найден простой способ резко уменьшить частоту мигрени

    Россиян предостерегли от веры в Деда Мороза

    РЖД представили новый плацкарт с увеличенным размером полок

    Доктор Мясников призвал врачей задавать пациентам один вопрос о потенции

    Военкор назвал цели ночных ударов по Украине

    Волочкова объяснила свой уход из шоу про алкоголиков-звезд

    Бывший топ-менеджер «Росатома» попросился на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости