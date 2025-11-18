Семенович призвала платить домохозяйкам зарплату

Анна Семенович заявила, что домохозяйкам должны платить миллионы

Певица и актриса Анна Семенович заявила, что домохозяйкам должны платить зарплату. Ее цитирует Telegram-канал «Звездач».

Исполнительница отметила, что воспитание детей — это большой труд. «У меня мама домохозяйка. Видите, каких хороших детей воспитала? Я тому пример, брат у меня младший работает в крупной компании», — сказала она.

Певица также добавила, что домохозяйкам следует платить «миллионы миллионов». «Конечно, воспитание детей занимает время, энергию, силы. И если женщина посвящает себя семье — это та же самая работа», — отметила Семенович.

Ранее Анна Семенович получила медаль «За труды в культуре и искусстве».