16:48, 18 ноября 2025

Сотрудник ФСБ России проявил вежливость при задержании адвоката и попал на видео

ФСБ задержала адвоката из Челябинска за взятку в 2 млн рублей за мягкий приговор
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Челябинске задержали адвоката с поличным. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

На кадрах силовики подбегают к машине подозреваемого, выводят его из салона, представляются ФСБ России и здороваются.

Член Адвокатской палаты Челябинской области, по данным ФСБ, выступил посредником во взяточничестве. 18 ноября он убедил своего подзащитного в необходимости дать взятку правоохранительным органам за мягкий приговор.

При передаче двух миллионов рублей адвоката задержали сотрудники челябинского управления ФСБ. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Тюмени суд арестовал сотрудника одного из управлений Следственного комитета России Руслана Магомедова за мошенничество.

    Все новости