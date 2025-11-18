Сотрудник ФСБ России проявил вежливость при задержании адвоката и попал на видео

ФСБ задержала адвоката из Челябинска за взятку в 2 млн рублей за мягкий приговор

В Челябинске задержали адвоката с поличным. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

На кадрах силовики подбегают к машине подозреваемого, выводят его из салона, представляются ФСБ России и здороваются.

Член Адвокатской палаты Челябинской области, по данным ФСБ, выступил посредником во взяточничестве. 18 ноября он убедил своего подзащитного в необходимости дать взятку правоохранительным органам за мягкий приговор.

При передаче двух миллионов рублей адвоката задержали сотрудники челябинского управления ФСБ. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Тюмени суд арестовал сотрудника одного из управлений Следственного комитета России Руслана Магомедова за мошенничество.