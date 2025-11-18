Риттер: США хотят добиться военного поражения РФ, разрушая экономику санкциями

США решили добиться военного поражения России с помощью одного метода — разрушив ее экономику. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.

«[Министр финансов США] Скотт Бессент выходит и говорит: "Мы хотим уничтожить экономику России". Если вы хотите мир и дружбу с РФ, вы действительно хотите говорить: "Я разрушу экономику России"? Нет, мы хотим военного поражения России», — объяснил экс-аналитик ЦРУ, рассуждая об антироссийской саннкционной политике.

Он добавил, что Москва успешно адаптировалась к существованию в рамках этих ограничений, страна демонстрирует экономический рост, который, по его словам, опережает американский.

«Идея о том, что санкции душат Россию — абсурд. Санкции душат Европу», — заключил Риттер.

Ранее Британия и США захотели обрести полную независимость от российского ядерного топлива. Страны планируют добиться этого к концу 2028 года.