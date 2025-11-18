Стало известно о кремации звезды «Лихих» Полякова

Прах звезды «Лихих» Вячеслава Полякова отправили из Москвы в Севастополь

Прах скончавшегося от рака актера Вячеслава Полякова, известного по ролям в сериалах «Лихие» и «Диверсант», отправили в Севастополь. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на его друга Андрея Терещенко.

«Его кремировали в Москве. Прах вчера отправили в Севастополь», — рассказал собеседник издания.

Когда именно прах артиста прибудет в Крым, а также дата его захоронения, пока не сообщается. Известно, что Поляков скончался 12 ноября после борьбы с онкологией. Он служил в Севастопольском театре Черноморского флота им. Лавренева. Последний проект, в котором принял участие актер, был снят в 2022 году.

Ранее стало известно, что актер Вячеслав Поляков ушел в возрасте 45 лет после тяжелой болезни.