Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:29, 18 ноября 2025Культура

Стало известно о кремации звезды «Лихих» Полякова

Прах звезды «Лихих» Вячеслава Полякова отправили из Москвы в Севастополь
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Хороший день»

Прах скончавшегося от рака актера Вячеслава Полякова, известного по ролям в сериалах «Лихие» и «Диверсант», отправили в Севастополь. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на его друга Андрея Терещенко.

«Его кремировали в Москве. Прах вчера отправили в Севастополь», — рассказал собеседник издания.

Когда именно прах артиста прибудет в Крым, а также дата его захоронения, пока не сообщается. Известно, что Поляков скончался 12 ноября после борьбы с онкологией. Он служил в Севастопольском театре Черноморского флота им. Лавренева. Последний проект, в котором принял участие актер, был снят в 2022 году.

Ранее стало известно, что актер Вячеслав Поляков ушел в возрасте 45 лет после тяжелой болезни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша обвинила двух украинцев в подрыве железной дороги. Премьер-министр заявил, что они сотрудничали с Россией

    Россиянам назвали максимальную сумму компенсации за испорченный отдых

    Психолог объяснил смену имиджа дочери Глюкозы

    «Историческое соглашение» Макрона и Зеленского озадачило ЕС

    Раскрыт мощный механизм длительной защиты от вирусов

    Песков призвал Европу задуматься об украинцах

    Россиянин поссорился с товарищем и превратил его в удобрение для грядок

    Перелетные птицы задержались в Москве из-за теплой осени

    Гигантские «рыбы-крокодилы» завелись в российском регионе

    Арестованный за мефедрон тренер «подсадил» сокамерников на йогу в российском СИЗО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости