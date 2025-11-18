Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:28, 18 ноября 2025Культура

Умер звезда сериала «Лихие»

Shot: Актер Вячеслав Поляков ушел из жизни в 45 лет из-за рака
Ольга Коровина

Кадр: фильм «Хороший день»

Актер Вячеслав Поляков, известный по роли в сериале «Лихие», ушел из жизни в возрасте 45 лет. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что артист умер в среду, 12 ноября. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание.

Вячеслав Поляков снялся в десятках проектов, включая сериалы «Диверсант», «Скиф», «Лихие», «Ищейка» и другие. Помимо актерской деятельности, он занимался преподаванием сценического движения. Как отмечает Shot, в последнее время актер собирал гуманитарную помощь для российских бойцов специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что актер Иван Фирсов, известный по ролям в сериалах «Невский» и «Ментовские войны», умер в возрасте 57 лет. По словам жены артиста, причиной стало онкологическое заболевание.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Набиуллина признала ошибку с блокировками счетов

    Новогодние праздники пройдут без Киркорова

    Необычная игра со сверстниками обернулась для ребенка инсультом

    Найден простой способ резко уменьшить частоту мигрени

    Россиян предостерегли от веры в Деда Мороза

    РЖД представили новый плацкарт с увеличенным размером полок

    Доктор Мясников призвал врачей задавать пациентам один вопрос о потенции

    Военкор назвал цели ночных ударов по Украине

    Волочкова объяснила свой уход из шоу про алкоголиков-звезд

    Бывший топ-менеджер «Росатома» попросился на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости