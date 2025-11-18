Бывший СССР
Стало известно об успехах ВС России в Харьковской области

ВС России нанесли удары по Харьковской области, армия РФ продолжает наступать
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по Харькову и Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Удары были зафиксированы как в самом городе, так и в области. В Харькове перебои со светом», — рассказал собеседник Telegram-канала.

Он уточнил, что взрывы прогремели в Чугуевском, Изюмском и других районах региона. По словам источника Telegram-канала, армия РФ продолжает наступать сразу на нескольких участках фронта в Харьковской области.

Ранее стало известно, что российские войска начали наступление севернее Купянска. Он считается ключевым для обороны Вооруженных сил Украины городом в Харьковской области.

